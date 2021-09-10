Клименко: Интернету с его «прибабахами» киберсудьи просто необходимы

В России могут появиться кибердознаватели, -следователи, -судьи, а также кибердружинники. С предложением создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве, выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интернету с его «прибабахами» необходим специализированный суд.

«Какая-то специализированность, безусловно, должна быть. Уже обсуждалось несколько вариантов. Например, сделать специализированный суд – по примеру суда по авторским правам. Потому что, когда в регионах – не в обиду маленьким городкам – судья принимает иск Яндекса, это выглядит немного странновато. Сложно представить, что судья в небольшом городке в состоянии оценить то, как работает интернет со всем нашими "прибабахами". Надо признавать, что это отдельная отрасль с отдельными знаниями и компетенциями. И в этом плане любое движение в сторону специализированного суда мне представляется очень хорошим. Ну, и помним про самую главную особенность интернета – его виртуальность. То есть, нет необходимости в локальном суде, к примеру, в городе Владимир», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Также Клименко отметил, что если история будет развиваться по пути создания единого специализированного суда – а нет никакого смысла иметь какого-то специализированного киберсудью на Дальнем востоке или на Кавказе – то и среди уже работающих есть достаточно квалифицированных специалистов, которые могут занять эти должности.

«А если мы будем идти по пути – в каждом регионе свои "побрякушки" – то квалификация будет не самая высокая», - пояснил экс-советник президента России по развитию интернета.