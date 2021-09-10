Клименко: Интернету с его «прибабахами» киберсудьи просто необходимы
Экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что положительно оценивает любые шаги по созданию специализированного суда над киберпреступниками.
В России могут появиться кибердознаватели, -следователи, -судьи, а также кибердружинники. С предложением создать подразделения, разбирающиеся в интернет-праве, выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его мнению, их следует учредить в МВД России, Следственном комитете, прокуратуре и Минцифры.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интернету с его «прибабахами» необходим специализированный суд.
«Какая-то специализированность, безусловно, должна быть. Уже обсуждалось несколько вариантов. Например, сделать специализированный суд – по примеру суда по авторским правам. Потому что, когда в регионах – не в обиду маленьким городкам – судья принимает иск Яндекса, это выглядит немного странновато. Сложно представить, что судья в небольшом городке в состоянии оценить то, как работает интернет со всем нашими "прибабахами". Надо признавать, что это отдельная отрасль с отдельными знаниями и компетенциями. И в этом плане любое движение в сторону специализированного суда мне представляется очень хорошим. Ну, и помним про самую главную особенность интернета – его виртуальность. То есть, нет необходимости в локальном суде, к примеру, в городе Владимир», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Клименко отметил, что если история будет развиваться по пути создания единого специализированного суда – а нет никакого смысла иметь какого-то специализированного киберсудью на Дальнем востоке или на Кавказе – то и среди уже работающих есть достаточно квалифицированных специалистов, которые могут занять эти должности.
«А если мы будем идти по пути – в каждом регионе свои "побрякушки" – то квалификация будет не самая высокая», - пояснил экс-советник президента России по развитию интернета.
Отвечая на вопрос о том, каков уровень раскрываемости киберпреступлений, Клименко заявил, что в целом, по тому, что доходит до суда, – он достаточно высок.
«Но зависимость такая же: чем ближе к центру судебные процессы, тем более они квалифицированные, технологичные и предметные. И самое главное – отображают неотвратимость наказания. Чем дальше в регионы, тем более экзотичные случаи, связанные с квалификацией судей и следственных органов. Поэтому любая специализация в нашей индустрии полезна», - заключил Клименко.
Напомним, также Анатолий Выборный в интервью Ленте.ру подчеркнул, что в настоящий момент большая часть мошенников совершают свои преступления в интернете, а значит, властям необходимо «адекватно реагировать на изменения». Этому и поможет создание в силовых ведомствах новых должностей. Он подчеркнул, что киберсиловики смогут создать условия, при которых мошенничество в интернете будет опасным, не выгодным и позорным.
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