Вакуум, маркировка и Китай: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую икру
Россиянам стоит обратить внимание на натуральную замороженную красную икру, сказал НСН Ярослав Викторов.
При выборе красной икры лучше отдавать предпочтение вакуумным упаковкам, а черной — обязательной маркировке, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Цены на красную икру к концу года действительно снизятся, заявил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. В интервью «России 24» он подчеркнул: икры в стране достаточно, чтобы насытить внутренний рынок. Викторов, в свою очередь, дал россиянам советы, как выбрать качественную икру.
«Лучшее время для потребления красной икры — это не Новый год, а лето и осень. Это то время, когда красную икру надо есть, потому что она самая свежая. Но понятное дело, что у нас уже есть традиция. Чтобы выбрать хорошую икру, потребителям стоит обратить внимание не на самую дешевую пластиковую прозрачную банку, а на более современную упаковку. Производители, которые хотят подчеркнуть качество своего продукта, уходят от привычной самой дешевой фасовки. Они добавляют в упаковку алюминиевый ключ, чтобы показать, что икра закрывается под вакуумом. Лучше искать такую продукцию. Также можно отдать предпочтение замороженной красной икре без консервантов. Ее можно хранить в морозилке, потом разморозить и подать к столу. Такая икра держится один-два дня, на третий уже может начать горчить. Максимально натуральный продукт», — сказал собеседник НСН.
По его словам, при выборе черной икры важно смотреть на обязательную маркировку и избегать неизвестных производителей.
«Что касается черной икры, то тут нужно иметь в виду, что у нас на рынке очень много китайской черной икры. Если покупателя это не смущает, то такой икры достаточно много. Некоторые недобросовестные производители просто пытаются скрыть этот факт. Советую внимательно смотреть этикетку. Лучше почитать информацию о производителей в интернете. Лучше отдавать предпочтение продукции крупных производителей. Кроме того, лучше держаться подальше от продукции без маркировки», — добавил эксперт.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил НСН, что сообщения о снижении в России цен на икру являются «игрой с цифрами», при этом к Новому году она подорожает.
