СМИ: Меркель «отчитала» Мерца за слова о миграции
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель «отчитала» нынешнего главу правительства ФРГ Фридриха Мерца за высказывания о проблеме миграции. Об этом сообщает Bild.
Ранее Мерц заявил, что Берлин исправляет предыдущие ошибки в миграционной политике, «далеко продвинулся» в решении вопроса миграции, но эта проблема все еще присутствует в облике немецких городов.
Меркель 27 октября провела в Бонне публичные чтения своих мемуаров «Свобода». Бывший канцлер не упоминала Мерца, но ее слова послужили комментарием к актуальным общественным обсуждениям.
Меркель призвала не называть миграционный кризис в 2015-2016 годах притоком мигрантов. По ее словам, в таких ситуациях во множестве людей следует видеть отдельные личности, политики должны быть особенно «добросовестными и умеренными» в тональности высказываний по этому вопросу.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru