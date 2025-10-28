СМИ: Меркель «отчитала» Мерца за слова о миграции

Ранее Мерц заявил, что Берлин исправляет предыдущие ошибки в миграционной политике, «далеко продвинулся» в решении вопроса миграции, но эта проблема все еще присутствует в облике немецких городов.

Меркель 27 октября провела в Бонне публичные чтения своих мемуаров «Свобода». Бывший канцлер не упоминала Мерца, но ее слова послужили комментарием к актуальным общественным обсуждениям.

Меркель призвала не называть миграционный кризис в 2015-2016 годах притоком мигрантов. По ее словам, в таких ситуациях во множестве людей следует видеть отдельные личности, политики должны быть особенно «добросовестными и умеренными» в тональности высказываний по этому вопросу.

