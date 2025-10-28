Трамп: Toyota построит автозаводы в США на $10 млрд
28 октября 202512:16
Корпорация Toyota Motor планирует создать новые автомобильные заводы в США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед американскими военными на базе Йокосука в Японии.
«Toyota собирается разместить автозаводы по всей территории Соединенных Штатов на сумму до $10 млрд», - рассказал глава Белого дома.
По словам Трампа, ему сообщила об этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити.
Ранее лидер США и глава японского правительства подписали соглашение о реализации «новой золотой эры» альянса двух стран.
