«Иногда большие группы, такие, как Depeche Mode, Metallica и так далее, уходят в творческий отпуск, чтобы создать новые произведения, которые потом станут культовыми. Думаю, что ребята решили сделать то же самое. “25/17” — достаточно популярная и крутая группа, поэтому их не забудут, а через полтора года они сделают большое красивое шоу. Может быть, они будут сидеть в студии, а может, будут делать сольные проекты, никто не знает, так тоже бывает. Что касается финансовых потерь — это не самое главное в творчестве. Это только идет на развитие группы, они могут стать еще круче», — сказал Зубицкий.

Собеседник НСН также сравнил «25/17» с группой The Hatters, которая также выросла до аншлагов на «ВТБ Арене».

«The Hatters и “25/17” где-то в одной весовой и ценовой категории. Обе собирают аншлаги по “ВТБ Арене” примерно по одинаковым билетам», — подытожил он.

