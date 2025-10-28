«Вернутся с суперхитом»: Зубицкий объяснил творческий отпуск «25/17»
Творческий отпуск группы «25/17» пойдет на пользу коллективу, через полтора года они вернутся с грандиозным шоу, сказал НСН Владимир Зубицкий.
Группа «25/17» могла уйти в длительный творческий отпуск, чтобы 2025 и 2026 годы полностью посвятить работе над новым ярким шоу, финансовые потери в этом вопросе — не самое главное, такая пауза только пойдет на пользу развитию группы. Об этом НСН заявил заслуженный работник культуры России, промоутер Владимир Зубицкий.
Группа «25/17» ранее сообщила в соцсетях, что решила взять паузу. «Концертов в 2025-2026 годах не планируется», — отметили музыканты. При этом еще в 2024 году группа собирала аншлаг на «ВТБ Арене». Зубицкий предположил, что группа ушла в творческий отпуск, чтобы вернуться с новым шоу.
«Иногда большие группы, такие, как Depeche Mode, Metallica и так далее, уходят в творческий отпуск, чтобы создать новые произведения, которые потом станут культовыми. Думаю, что ребята решили сделать то же самое. “25/17” — достаточно популярная и крутая группа, поэтому их не забудут, а через полтора года они сделают большое красивое шоу. Может быть, они будут сидеть в студии, а может, будут делать сольные проекты, никто не знает, так тоже бывает. Что касается финансовых потерь — это не самое главное в творчестве. Это только идет на развитие группы, они могут стать еще круче», — сказал Зубицкий.
Собеседник НСН также сравнил «25/17» с группой The Hatters, которая также выросла до аншлагов на «ВТБ Арене».
«The Hatters и “25/17” где-то в одной весовой и ценовой категории. Обе собирают аншлаги по “ВТБ Арене” примерно по одинаковым билетам», — подытожил он.
