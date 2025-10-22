Щучья икра обгонит красную по ценам из-за дефицита рыбы
Александр Фомин заявил НСН, что в первом полугодии было продано 475 тонн икры щуки, а потребление красной икры составляет 15 тысяч тонн в год минимум.
Икра щуки набирает популярность, повышенный спрос и уменьшение количества рыбы приведет к росту цен до уровня красной икры и выше, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
В России выросли продажи икры щуки при снижении её добычи в семь раз. В первом полугодии было продано 475 тонн деликатеса. По подсчётам исследовательской компании NTech, потребление в натуральном выражении росло даже быстрее, чем расходы на покупку продукта. По сравнению с январём – июнем 2024 года они увеличились в пять раз. Как пишет РБК, производство натуральной щучьей икры при этом не показывает такого роста. Причина — в уменьшении популяции этой рыбы в реках Каспийского бассейна. Фомин рассказал о трендах на рынке икры.
«Раньше на эту икру никто не обращал внимания, теперь на нее растет спрос. Выглядит она прекрасно — оранжевая, по размерам близка к черной, крупнее икры других видов рыб. Ценник на нее растет каждый год, она уже приближается к стоимости красной икры. Еще несколько лет и она ее обгонит. Сейчас цена составляет от пяти тысяч за килограмм. Дело в том, что 475 тонн было продано икры щуки в первом полугодии, а потребление красной икры составляет 15 тысяч тонн в год минимум. Это просто несопоставимые объемы. Конечно, это дело вкуса. Кому-то больше нравится красная икра, но есть любители икры щуки. По своим питательным веществам щучья икра не уступает. Щуки у нас добывается очень мало. Если хотим сохранить запасы, надо в целом пересматривать политику в вопросе потребления икры, так как это может быть будущее потомство», — рассказал он.
При этом он напомнил, что икра любой рыбы – это полноценный белковый продукт, здесь дело привычки.
«У нас большие запасы минтая, мы добывает два миллиона тонн, вот здесь запасы икры не так ограничены. По внешнему виду она отличается, а по составу не особо уступает. Икра любых рыб – это полноценный белковый продукт. Здесь вопрос привычки и убеждения граждан. Любая икра полезна», — заключил собеседник НСН.
В начале сентября сообщалось, что из-за плохого вылова в 2024 году цена на икру в России за 12 месяцев выросла на 41% — с 5,8 до 9,3 тысячи рублей за килограмм. Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что сейчас на рынке много предложений икры в районе 5-6 тысяч рублей за килограмм, но это все прошлогодняя икра сомнительного качества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе
- В Курской области при атаке дрона ВСУ на трактор пострадали два человека
- Щучья икра обгонит красную по ценам из-за дефицита рыбы
- Песков: Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием
- «Зло получит по зубам»: Чем удивит зрителей фильм «Горыныч»
- В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
- Россиянам предлагают бонусы за отказ от перекуров на работе
- «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 8,2 тысячи Lada X-ray
- Трунов объяснил, как «приструнить» бабушек у подъезда за оскорбления
- Чай, цикорий и матча: На что переходят россияне из-за роста цен на кофе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru