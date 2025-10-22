«Раньше на эту икру никто не обращал внимания, теперь на нее растет спрос. Выглядит она прекрасно — оранжевая, по размерам близка к черной, крупнее икры других видов рыб. Ценник на нее растет каждый год, она уже приближается к стоимости красной икры. Еще несколько лет и она ее обгонит. Сейчас цена составляет от пяти тысяч за килограмм. Дело в том, что 475 тонн было продано икры щуки в первом полугодии, а потребление красной икры составляет 15 тысяч тонн в год минимум. Это просто несопоставимые объемы. Конечно, это дело вкуса. Кому-то больше нравится красная икра, но есть любители икры щуки. По своим питательным веществам щучья икра не уступает. Щуки у нас добывается очень мало. Если хотим сохранить запасы, надо в целом пересматривать политику в вопросе потребления икры, так как это может быть будущее потомство», — рассказал он.

При этом он напомнил, что икра любой рыбы – это полноценный белковый продукт, здесь дело привычки.

«У нас большие запасы минтая, мы добывает два миллиона тонн, вот здесь запасы икры не так ограничены. По внешнему виду она отличается, а по составу не особо уступает. Икра любых рыб – это полноценный белковый продукт. Здесь вопрос привычки и убеждения граждан. Любая икра полезна», — заключил собеседник НСН.

В начале сентября сообщалось, что из-за плохого вылова в 2024 году цена на икру в России за 12 месяцев выросла на 41% — с 5,8 до 9,3 тысячи рублей за килограмм. Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что сейчас на рынке много предложений икры в районе 5-6 тысяч рублей за килограмм, но это все прошлогодняя икра сомнительного качества.

