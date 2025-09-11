Сегодня на рынке много предложений икры по низкой цене – до пяти тысяч рублей за килограмм, однако это все икра 2024 года, и, к сожалению, ее качество по «Честному знаку» не проверить. Об этом НСН рассказал технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

По итогам лососевой путины производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тысячи тонн, пишет «Коммерсант». Это связано с увеличением вылова. Однако на рынок пока не поступает достаточно икры для снижения розничных цен. Так, за год продукция подорожала в среднем на 13%. Викторов заявил, что пик цены на икру придется на декабрь, а затем она традиционно подешевеет.