Россиян предупредили о прошлогодней икре «сомнительного качества»
Сейчас дешевая только прошлогодняя икра, а свежая икра 2025 года будет только дорожать и достигнет пика по цене к декабрю, заявил НСН Ярослав Викторов.
Сегодня на рынке много предложений икры по низкой цене – до пяти тысяч рублей за килограмм, однако это все икра 2024 года, и, к сожалению, ее качество по «Честному знаку» не проверить. Об этом НСН рассказал технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
По итогам лососевой путины производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тысячи тонн, пишет «Коммерсант». Это связано с увеличением вылова. Однако на рынок пока не поступает достаточно икры для снижения розничных цен. Так, за год продукция подорожала в среднем на 13%. Викторов заявил, что пик цены на икру придется на декабрь, а затем она традиционно подешевеет.
«Низ цены в этом году мы уже прошли – он был летом. Дальше цены будут только выше. Это связано с тем, что на рынке уже нет икры того года. То есть сейчас речь идет о той рыбе и икре из нее, которая была выловлена в 2025 году. Прогноз на эту путину на Дальнем Востоке оправдался, даже превзошел ожидания. Думаю, цена достигнет пика к Новому Году, а в январе-феврале, как и всегда, будет снижаться. Сложно прогнозировать, но, думаю, цена будет на уровне пиков прошлого года. Дальше все будет зависеть от того, сколько икры останется, потому что в январе-феврале 2025 года у рыбопромышленников осталось достаточно много икры с 2024 года. Чтобы распродать остатки к лету, они существенно понизили цены. Какую-то часть распродали, но не всю. Поэтому в этом году на рынке много предложений икры по низкой цене в районе пяти-шести тысяч за килограмм. Но это все икра сомнительного качества, скорее всего, прошлогодняя, хотя презентуется, как икра этого года» - рассказал он.
При этом Викторов указал на то, что в России практически отсутствует культура потребления икры, в связи с чем мало кто знает, как проверить ее качество.
«С 1 апреля этого года для икры действует система «Честный знак». Всю информацию об икре этого года можно посмотреть. Прошлогодняя икра производилась еще до внедрения системы, поэтому ее качество никак не проверить. С каждым годом этот рынок становится все более прозрачным. Но все на самом деле упирается в потребителя. Очень мало кто внимательно смотрит этикетку, проверяет по «Честному знаку». Большинство привыкло, что им «знакомый принесет», «друг с Хабаровска» и так далее. Если поднимать уровень культуры потребления, то мы не будем сталкиваться с таким понятием, как прошлогодняя икра», - подытожил он.
В августе Викторов рассказал НСН, что россияне стали реже покупать красную икру, поскольку предложения было слишком много, а покупательная способность временно снизилась.
