Глава Банка России раскритиковала скидки на маркетплейсах
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах при оплате товаров не совсем честной конкуренцией. Об этом она заявила в Госдуме передает РИА Новости.
По словам главы ЦБ, скидки - скрытая форма не эмиссии, а конкурентной борьбы.
«Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами... Банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут», - подчеркнула председатель регулятора.
Как отметила Набиуллина, это «не совсем справедливая конкуренция».
Ранее стало известно, что Совет Федерации рекомендовал внести поправки в закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» и в том числе запретить скидки покупателям на маркетплейсах при оплате товара через собственные карты или электронные кошельки сервисов.
