Лукашенко отказался защищать Евросоюз от мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит причин, по которым республика должна защищать Европу от мигрантов. Об этом политик заявил в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Назовите мне хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский Союз, Европу от мигрантов... Во-первых, в условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел», - подчеркнул белорусский лидер.
Как отметил Лукашенко, после введения санкций и разрыва отношений в сфере миграции Минск открыто отказался «ловить» кого-либо и защищать ЕС. Президент подчеркнул, что западные соседи Белоруссии в одностороннем порядке свернули всю инфраструктуру и проекты приграничного сотрудничества. Кроме того, как указал Лукашенко, Запад сам позвал мигрантов из-за нехватки работников.
Между тем в России утвердили Концепцию миграционной политики с 2026-го по 2030 год, она призвана в том числе помочь снизить количество нелегалов и совершаемых ими преступлений.
