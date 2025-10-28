Практически вся икра на российских прилавках промаркирована, что говорит о ее качестве, цена на такую продукцию не может сильно упасть, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Цены на красную икру к концу года действительно снизятся, заявил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. В интервью «России 24» он подчеркнул: икры в стране достаточно, чтобы насытить внутренний рынок. Викторов отметил, что цены на икру могут поползти вниз после Нового года.