Производители раскрыли, когда цены на икру поползут вниз
Дешеветь будет та икра, у которой есть проблемы с качеством, хороший продукт терять в цене не будет, сказал НСН Ярослав Викторов.
Практически вся икра на российских прилавках промаркирована, что говорит о ее качестве, цена на такую продукцию не может сильно упасть, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Цены на красную икру к концу года действительно снизятся, заявил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. В интервью «России 24» он подчеркнул: икры в стране достаточно, чтобы насытить внутренний рынок. Викторов отметил, что цены на икру могут поползти вниз после Нового года.
«До появления маркировки в России было два рынка икры: белый и серый. Белый рынок — там, где добросовестный производитель сделал продукт, заплатит все налоги, отправил икру в другие города, где она официально продается. Серый рынок — тот, на котором икра производилась и продавалась нелегально. С этого же года у нас фактически один рынок — легальный. Продавать в нашей стране и красную, и черную икру без обязательной маркировки — проблематично. Я не говорю, что это невозможно, но это проблематично. У нас икры предостаточно, на внутреннем рынке ее будет много, однако я не думаю, что цены пойдут вниз. Цены могут снизиться на ту икру, у которой есть проблемы с качеством. Но на икру, в которой все четко, — и вкус, и соленость, и нет никаких посторонних привкусов — цена падать не будет. Потому что обычно на рынке красной икры такой продукт всегда в дефиците. Это связано с особенностью производства красной икры, которая добывается из выловленной дикой рыбы», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в этом году не будет бешеного ажиотажа на икру. Производители ожидают сезонный рост спроса.
«Я думаю, что в этом году будет просто сезонный рост спроса, как всегда и бывает. Сильно цена может пойти вниз только после Нового года — в первом квартале 2026 года. Однако есть и макроэкономические факторы, которые влияют на все цены. Рынок икры тоже не будет стоять особняком, ему придется меняться. Но в целом нисходящий тренд будет после Нового года, потому что производители будут понимать, что определенное количество икры у них осталось, и ее надо реализовать», — заключил эксперт.
Ранее Викторов сказал НСН, что при выборе красной икры лучше отдавать предпочтение вакуумным упаковкам, а черной — обязательной маркировке.
