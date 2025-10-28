СВР: Франция готовится ввести на Украину две тысячи военных
Франция готовит к развертыванию на Украине до двух тысяч своих солдат и офицеров. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Как отметили в ведомстве, президент Франции Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией» на территорию Украины. По указанию политика генштаб французских Вооруженных сил готовит развертывание воинского контингента в помощь киевскому режиму.
«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», - подчеркнули в СВР.
Планируется, что уже в ближайшее время военных перебросят в центральные украинские регионы. В то же время французская сторона «учитывает историческое прошлое и создает в госпиталях сотни дополнительных койко-мест для раненых, а также готовит врачей к работе в полевых условиях.
«На случай утечки информации... Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», - добавили в СВР.
Ранее глава службы Сергей Нарышкин предупредил, что разведка Великобритании готовит диверсии в Балтийском и Черном морях.
