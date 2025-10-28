«Производители пива подняли цены на 15 – 20 % в марте 2025 года в связи с увеличением ставок акцизов на 15% с 1 января. Поскольку это сделали все крупные производители, общий уровень по рынку также вырос, это впрямую повлияло на снижение покупательской способности. Пиво стало слишком дорогим, как следствие – снизился спрос. Ценовой фактор, вообще, определяющий на продуктовом рынке, в том числе, напитков», - пояснил собеседник НСН.

При этом эксперт отверг возможность экономии на пиве в случае домашнего производства.

«Пиво произвести кустарным способом будет намного дороже. Либо это будет разведенный субстрат, и тоже все равно будет дороже, чем пиво, которое продается в магазинах. Никаких вариантов экономии за счет собственного производства на пиве нет», - подчеркнул Шапкин.

Он рассказал, чем заменяет пиво молодежь.

«Снижение потребления спиртных напитков среди зумеров можно назвать общемировой тенденцией. Некоторые объясняют это тем, что зумеры еще и бедными стали. Причем, часть молодежи переходит на дешевый способ потребления алкоголя — водка разбавляется большим количеством минеральной воды, добавляется какой-то сироп. Получается слабоалкогольный напиточек, который можно пить дешево и сердито, это может служить заменой пива», - отметил эксперт.

Павел Шапкин также предупредил о дальнейшем повышении цен на пиво и спиртосодержащие напитки в целом.