Водка с водичкой: Почему в России упали продажи пива
Повышение акцизов и ставки НДС с 1 января вызовет рост цен на алкогольную продукцию, заявил НСН глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Падение потребления пива в России напрямую связано с его подорожанием, заявил НСН в комментарии председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Продажи пива в рознице в июле — сентябре сократились на 17,9% год к году, а за первые девять месяцев 2025 года — на 16,9%. Такие данные обнародовал Росалкогольтабакконтроль. За год пиво в России подорожало на 17,5%. При этом снижение продаж фиксируется почти во всех ключевых категориях алкоголя, включая вино и водку.
«Производители пива подняли цены на 15 – 20 % в марте 2025 года в связи с увеличением ставок акцизов на 15% с 1 января. Поскольку это сделали все крупные производители, общий уровень по рынку также вырос, это впрямую повлияло на снижение покупательской способности. Пиво стало слишком дорогим, как следствие – снизился спрос. Ценовой фактор, вообще, определяющий на продуктовом рынке, в том числе, напитков», - пояснил собеседник НСН.
При этом эксперт отверг возможность экономии на пиве в случае домашнего производства.
«Пиво произвести кустарным способом будет намного дороже. Либо это будет разведенный субстрат, и тоже все равно будет дороже, чем пиво, которое продается в магазинах. Никаких вариантов экономии за счет собственного производства на пиве нет», - подчеркнул Шапкин.
Он рассказал, чем заменяет пиво молодежь.
«Снижение потребления спиртных напитков среди зумеров можно назвать общемировой тенденцией. Некоторые объясняют это тем, что зумеры еще и бедными стали. Причем, часть молодежи переходит на дешевый способ потребления алкоголя — водка разбавляется большим количеством минеральной воды, добавляется какой-то сироп. Получается слабоалкогольный напиточек, который можно пить дешево и сердито, это может служить заменой пива», - отметил эксперт.
Павел Шапкин также предупредил о дальнейшем повышении цен на пиво и спиртосодержащие напитки в целом.
«Грядет очередное повышение ставок акцизов с 1 января, еще и увеличение базовой ставки НДС с 20 до 22 % для всех товаров и услуг, кроме социально значимых. Это не может не отразиться на ценах, очередном подорожании напитков. Как следствие – снижение потребления пива и алкоголя в целом надо ожидать и в 2026 году», - констатировал глава Национального союза защиты прав потребителей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», падение спроса на пиво объясняется также холодным летом. По данным международной аналитической компании Nielsen, прежде всего в России падают продажи импортного пива. При этом отмечается рост доли локальных марок.
Вкусовые предпочтения россиян почти не меняются, согласно соцопросу, они выбирают стандартное пиво (92,8%), фильтрованное (90,8%), со средним содержанием алкоголя (84,2%).
