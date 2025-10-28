«Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну

США смогут выиграть в любой войне, если страна будет вынуждена вступить в конфликт. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на базе Йокосука в японской префектуре Канагава.

Лидер США находится с визитом в Японии, политик встретился с премьер-министром страны Санаэ Такаити, пишет RT. Также Трамп выступил перед военными на атомном авианосце американских ВМС George Washington.

«Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим, мы... разбомбим страны», - заявил глава Белого дома.

Как отметил Трамп, лучше не вступать в конфликты, но если США примут участие, они победят. Президент добавил, что отказывается от политкорректности «во всех вопросах, касающихся защиты США».

