«Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну
США смогут выиграть в любой войне, если страна будет вынуждена вступить в конфликт. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на базе Йокосука в японской префектуре Канагава.
Лидер США находится с визитом в Японии, политик встретился с премьер-министром страны Санаэ Такаити, пишет RT. Также Трамп выступил перед военными на атомном авианосце американских ВМС George Washington.
«Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим, мы... разбомбим страны», - заявил глава Белого дома.
Как отметил Трамп, лучше не вступать в конфликты, но если США примут участие, они победят. Президент добавил, что отказывается от политкорректности «во всех вопросах, касающихся защиты США».
«Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну
