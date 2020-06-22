Вакцина от COVID-19 есть, но вопросов по ней еще больше

До 70 миллионов доз препарата понадобится для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции. Такую цифру озвучил в интервью «Красной звезде» директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина, разработанная совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко, их планируется завершить к концу июля.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.

«В общем-то, это радостная новость, она нам нужна. Но это еще вовсе не регистрация данного препарата и, самое главное, не его промышленное производство. Но я бы не на эту тему сделал акцент. Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – рассказал в интервью НСН Геннадий Онищенко.