Вакцина от COVID-19 есть, но вопросов по ней еще больше
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии обозначил количество необходимых доз вакцины от коронавируса, а Геннадий Онищенко заявил, что понадобится новая, если штамм мутирует.
До 70 миллионов доз препарата понадобится для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции. Такую цифру озвучил в интервью «Красной звезде» директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, вакцина, разработанная совместно с Минобороны, позволит защитить получившего ее человека на срок более двух лет. Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко, их планируется завершить к концу июля.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что говорить о полной победе над COVID-19 еще рано.
«В общем-то, это радостная новость, она нам нужна. Но это еще вовсе не регистрация данного препарата и, самое главное, не его промышленное производство. Но я бы не на эту тему сделал акцент. Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – рассказал в интервью НСН Геннадий Онищенко.
При этом тревожные новости продолжают поступать из Китая. В Пекине за сутки выявлено 14 новых больных коронавирусной инфекцией. Из активных случаев пять - в районе Фэнтай, где расположен оптовый рынок «Синьфади».
Это, безусловно, усложняет работу ученых, потому что им придется работать над созданием новой вакцины. Об этом также предупредил доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
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