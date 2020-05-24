Родительский комитет прогнозирует беспорядки из-за обязательной вакцинации детей
В Национальном родительском комитете (НРК) раскритиковали законопроект Совет Федерации об обязательной вакцинации детей. Сенаторы предлагают не пускать в школы и детские сады детей без справки о проведённых прививках.
Председатель НРК Ирина Волынец в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что принятие соответствующего закона будет противоречить Конституции, потому что Основной закон гарантирует получение бесплатного общего образования каждому гражданину.
По мнению Волынец, введение обязательной вакцинации детей также может спровоцировать массовые беспорядки. «Даже аполитичные люди выступают, обращаются, говорят, что пойдут на всё, лишь бы законопроект не был принят», - предупредила она.
В Национальном родительском комитете также напоминают, что у некоторых детей есть противопоказания к использованию прививок. Что касается вакцины против коронавируса COVID-19, то многие родители опасаются, что она недостаточно испытана, добавила Волынец.
Пока проект закона находится на рассмотрении в комиссии правительства РФ по повышению устойчивости развития российской экономики. При этом даже в самом Совете Федерации не все согласны с предложенной постановкой вопроса. Например, глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко не видит законных оснований лишать образования детей без прививок, передаёт ТАСС.
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- Родительский комитет прогнозирует беспорядки из-за обязательной вакцинации детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru