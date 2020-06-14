Академик: Коронавирус станет агрессивнее
Коронавирус SARS-COV-2, который способен мутировать, может приобрести более агрессивные формы. Причиной изменений станет выработка у людей коллективного иммунитета на существующий вид COVID-19 и меняющиеся природные условия, считает академик РАН, профессор Михаил Пальцев.
Академик рассказал об особенностях мутации нового короновируса, сообщает «Парламентская газета».
«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы», — отметил академик.
Профессор также выразил уверенность, что для разработки действенной вакцины от коронавируса должны быть проведены испытания, которые займут полтора-два года. Поэтому Михаил Пальцев считает, что универсальный препарат от COVID-19 в ближайшее время разработать не удастся.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
529 тыс.+8 835 / сут.
Умерли
6 948+119 / сут.
Выздоровели
280 тыс.+5 409 / сут.
- Путин заявил об уверенном выходе страны из пандемии коронавируса
- Путин прокомментировал поправки в Конституцию про «диктатуру»
- Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке
- Академик: Коронавирус станет агрессивнее
- «ДТП» в Пулково: столкнулись два самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru