Академик: Коронавирус станет агрессивнее

«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы», — отметил академик.



Профессор также выразил уверенность, что для разработки действенной вакцины от коронавируса должны быть проведены испытания, которые займут полтора-два года. Поэтому Михаил Пальцев считает, что универсальный препарат от COVID-19 в ближайшее время разработать не удастся.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.

«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.

Если вирус мутирует и тем самым преодолеет популяционный иммунитет, как это делает каждый год вирус гриппа, то процесс создания вакцины нужно будет начать сначала, но это будет уже гораздо легче», - считает эксперт.

