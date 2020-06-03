Онищенко: Вакцина от COVID-19 может и не понадобиться
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Испытания отечественной вакцины от коронавируса завершатся в июле
Все клинические испытания вакцины против COVID-19 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии и Минобороны России завершат к концу июля. Начальник 48-го Центрального военного ведомства Сергей Борисевич заверил, что доклинические испытания уже завершены. В частности, прошли исследования на обезьянах и хомяках, доказавшие безопасность препарата и его защитную эффективность.
Геннадий Онищенко: «В общем-то, это радостная новость, она нам нужна. Но это еще вовсе не регистрация данного препарата и, самое главное, не его промышленное производство. Но я бы не на эту тему сделал акцент. Я бы сделал акцент на том, что давайте мы сделаем так, чтобы нам не понадобилась эта вакцина. Если мы будем соблюдать все требования, связанные с гигиеной и социальным дистанцированием, то, уверяю, вакцина нам не понадобится», – прокомментировал в интервью НСН Геннадий Онищенко.
Власти не планируют штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Бизнес не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора при поэтапном выходе из карантина, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Геннадий Онищенко: «По форме эта новость – признание в бездеятельности. Потому что если власти имеют право, а значит, они должны штрафовать за нарушения, то никто не давал им права не исполнять свои обязанности. Но суть не в этом. Власти нам дают санитарные нормы, которые нам нужно соблюдать, не боясь, что нас кто-то оштрафует, не прячась от этого, не возмущаясь, что вот бизнесмена не оштрафовали, хотя он нарушил, а выполнять все требования. Это та линия поведения, которая нам всем нужна», – сказал он в эфире НСН.
Опрос: каждый пятый россиянин потерял в зарплате
Каждый пятый россиянин, работающий по найму, заявил о снижении зарплаты и других выплат. Об этом говорится в исследовании компании «инФОМ», проведенном по заказу Банка России. Кроме того, каждая третья компания в России запланировала увольнения. Это показало исследование рекрутингового сервиса HeadHunter.
Геннадий Онищенко: «Это, наверное, так, но это все поправимо. Мы с вами должны сделать все для того, чтобы экономика вновь вернулась на допандемический уровень. Мы должна сделать все для того, чтобы заработали все предприятия, все учреждения, весь малый, средний и крупный бизнес. И это все зависит от нас. Поэтому давайте все вместе поправим эту ситуацию и сделаем так, чтобы это не было новостным поводом», – подытожил в беседе с НСН Геннадий Онищенко.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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