Онищенко: Вакцина от COVID-19 может и не понадобиться

Геннадий Онищенко: «По форме эта новость – признание в бездеятельности. Потому что если власти имеют право, а значит, они должны штрафовать за нарушения, то никто не давал им права не исполнять свои обязанности. Но суть не в этом. Власти нам дают санитарные нормы, которые нам нужно соблюдать, не боясь, что нас кто-то оштрафует, не прячась от этого, не возмущаясь, что вот бизнесмена не оштрафовали, хотя он нарушил, а выполнять все требования. Это та линия поведения, которая нам всем нужна», – сказал он в эфире НСН.

