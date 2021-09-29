«Вакцина не для всех». Фармацевты поддержали ввоз незарегистрированных препаратов

Аптеки не имеют права продавать незарегистрированные препараты, такие лекарства и вакцины могут быть использованы лишь в исключительных случаях, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Накануне Минздрав России предложил разрешить ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств и вакцин.

«В аптеках такие препараты нельзя продавать, это запрещено. Сейчас дорабатываются юридические моменты, чтобы можно было пользоваться этими препаратами на территории России. Они будут вводиться именно в определённом классе препаратов, скорее как исключение, то есть это не всё подряд, а в определенных случаях. Это всё будет прописано. В принципе механизм есть, но он сейчас совершенствуется и прописывается», - объяснила она.

По словам Пресняковой, изначально речь шла о препаратах, например, для лечения хронических заболеваний, без которых пациент зачастую не может обходиться.