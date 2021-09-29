«Вакцина не для всех». Фармацевты поддержали ввоз незарегистрированных препаратов
При этом глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова объяснила, что купить в аптеках такие лекарства будет нельзя.
Аптеки не имеют права продавать незарегистрированные препараты, такие лекарства и вакцины могут быть использованы лишь в исключительных случаях, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Накануне Минздрав России предложил разрешить ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств и вакцин.
«В аптеках такие препараты нельзя продавать, это запрещено. Сейчас дорабатываются юридические моменты, чтобы можно было пользоваться этими препаратами на территории России. Они будут вводиться именно в определённом классе препаратов, скорее как исключение, то есть это не всё подряд, а в определенных случаях. Это всё будет прописано. В принципе механизм есть, но он сейчас совершенствуется и прописывается», - объяснила она.
По словам Пресняковой, изначально речь шла о препаратах, например, для лечения хронических заболеваний, без которых пациент зачастую не может обходиться.
«Речь не только о вакцинах. Если человеку не подходят препараты, которые есть в России, и для хронических больных появляется что-то незарегистрированное, что-то новое, то должна быть такая возможность, чтобы завезти препараты», - отметила собеседник «Радиоточки НСН».
При этом сегодня у людей должен быть выбор и в области вакцин, ведь желающие привиться иностранными препаратами найдутся, добавила Преснякова.
«Конечно, и по вакцинам должен быть выбор. Но в широкое пользование они не пойдут, незарегистрированные препараты для широкого пользования не будут применяться. Кто-то отдает предпочтение нашему «Спутнику», за рубежом в том числе тоже, кто-то выбирает Pfizer. Желающие найдутся, но сказать однозначно, что прям будет какой-то всплеск, не могу», - рассказала она.
Главная причина повышения летальности от коронавируса – позднее начало лечения, заявил ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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