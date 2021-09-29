Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств
Минздрав России предложил разрешить ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств и вакцин. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, ввозимые в РФ биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр. Исключением станет конкретная партия «незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».
Таким образом, жителям страны станет доступна вакцинация иностранными препаратами, отмечает Ura.ru.
Министерство намерено разрешить ввоз подобных препаратов для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Медучреждения должны будут сообщать в фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах от приема таких лекарств. Фонд будет вести учет этих данных, а также сможет проверять качество ввозимых иностранных препаратов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Правительство Тувы ушло в отставку
- Учёные из Великобритании рассказали о невосприимчивых к COVID-19 людях
- МВД и Минцифры разработают требования к выдаче электронных паспортов
- Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств
- СМИ: В России разрабатывают ГОСТ для умных домов
- Банк России с 1 октября ужесточит регулирование выдачи потребкредитов
- Опрос: 58% россиян экономят на одежде и обуви
- Патрушев сообщил о 900 кибератаках на систему дистанционного голосования во время выборов
- Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительность «золотой осени» до 5 октября
- В России запатентован новый способ борьбы с лесными пожарами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru