Минздрав предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств

Минздрав России предложил разрешить ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств и вакцин. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, ввозимые в РФ биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр. Исключением станет конкретная партия «незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям».

Таким образом, жителям страны станет доступна вакцинация иностранными препаратами, отмечает Ura.ru.

Министерство намерено разрешить ввоз подобных препаратов для клиник-участников Московского международного медицинского кластера (МММК). Медучреждения должны будут сообщать в фонд МММК обо всех побочных и нежелательных эффектах от приема таких лекарств. Фонд будет вести учет этих данных, а также сможет проверять качество ввозимых иностранных препаратов.

