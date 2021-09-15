«Вакханалия!» Онищенко назвал ревакцинацию в России преждевременной

«Такой вакханалии с трактовками, заявлениями, причем не специалистов раньше не было. Появилось целое созвездие всякого рода специалистов, эпидемиологов. Любое решение принимается не со слов в интернете человека, возомнившего себя крупным специалистом, - для этого должен быть приказ министра здравоохранения. Вот я, например, не помню, был ли приказ министра о том, что нужно ревакцинироваться. И кого ревакцинировать, и в какие сроки, и при каких показаниях. А клич бросали: мол, давайте ревакцинироваться. Мы миллиарды людей прививали! Более серьезными с точки зрения всякого рода побочных явлений вакцинами. Типа вакцины от натуральной человеческой оспы. И такой вакханалии никогда не было!» - заявил академик РАН.

Резюмируя, Онищенко призвал «навести порядок не в умах, а в совести некоторых экспертов, которые возомнили из себя крупных специалистов».

Ранее в ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса.

