«Вакханалия!» Онищенко назвал ревакцинацию в России преждевременной

Бывший главный санитарный врач России призвал со всей серьезностью отнестись к публикации в журнале Lancet, в которой говорится о бесполезности и вреде "бустерных" прививок.

Проводить ревакцинацию в России преждевременно, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН. Так он прокомментировал публикацию в журнале Lancet, в которой утверждается, что на этом этапе пандемии так называемые "бустерные" прививки бесполезны, а иногда и опасны.

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«Говорить о ревакцинации в России пока рановато. У нас вакцинация через пень-колоду идет. У нас вакцинировано около 40 миллионов. Нам нужно как минимум 70. В то время как на сегодняшнее утро в мире уже за пять миллиардов зашкаливает. Хотя я допускаю, что это количество тех, кто вакцинировался первой дозой. Впрочем, у некоторых и от одной дозы может образоваться нормальный иммунитет. Это зависит от возраста, от состояния здоровья человека. Поэтому на фоне этой цифры наши показатели еще недостаточны. То есть мы где-то в хвосте плетемся, как всегда. У нас порассуждать, советы подавать – это мы можем. Нам нужно завершить вакцинацию, а потом уже принимать решение о ревакцинации», - утверждает специалист.

Онищенко заявил, что к публикации в журнале Lancet нужно отнестись очень серьезно, так как это авторитетное медицинское издание, публикация в котором для медицинского сообщества является очень весомой.

«Я солидаризируюсь со специалистами журнала. Эта статья идет в логике того огромного опыта, который накоплен и у нашего, и у мирового здравоохранения по вакцинации. Ее надо внимательно изучить. Что касается побочных эффектов, то эксперты Lancet правильно говорят. Несмотря на то, что я говорю, что вакцина безопасна и эффективна, мы всегда исходим из главного принципа. Главный принцип состоит в том, что вакцинация – серьезная иммунно-биологическая операция, потому что она влияет на всю иммунную систему», - отметил академик.
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Собеседник НСН согласился с выводами авторов публикации, что действующие вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса.

«Коронавирус – вирус консервативный. Это не грипп, который каждый год, оставаясь тем же H1N1, H3N2 очень резко меняет генетический код. Да, изменения происходят. Но они сути этого вируса не меняют», - уточнил эксперт.

Бывший главный санитарный врач России обратил внимание на то, что решение о вакцинации должно приниматься на уровне министерства здравоохранения.

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«Такой вакханалии с трактовками, заявлениями, причем не специалистов раньше не было. Появилось целое созвездие всякого рода специалистов, эпидемиологов. Любое решение принимается не со слов в интернете человека, возомнившего себя крупным специалистом, - для этого должен быть приказ министра здравоохранения. Вот я, например, не помню, был ли приказ министра о том, что нужно ревакцинироваться. И кого ревакцинировать, и в какие сроки, и при каких показаниях. А клич бросали: мол, давайте ревакцинироваться. Мы миллиарды людей прививали! Более серьезными с точки зрения всякого рода побочных явлений вакцинами. Типа вакцины от натуральной человеческой оспы. И такой вакханалии никогда не было!» - заявил академик РАН.

Резюмируя, Онищенко призвал «навести порядок не в умах, а в совести некоторых экспертов, которые возомнили из себя крупных специалистов».

Ранее в ВОЗ призвали ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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