Панацеи нет. Врачи не надеются на исчезновение коронавируса
Медики и журналисты в эфире НСН обсудили возможности борьбы с коронавирусом.
В восточной провинции Китая Фуцзянь выявлен новый очаг распространения коронавируса, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем сайте в субботу, 11 сентября.
В городе Путянь выявили 19 случаев заболевания, в городе Цюаньчжоу – один. Всего за сутки в стране обнаружили 46 инфицированных, более половины из них приехали из-за рубежа.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН заявил о том, что коллективный иммунитет не обеспечивает человечество от вспышек коронавируса. Он призвал регулярно прививаться от COVID-19.
«Врачи сходятся во мнениях, что количества вакцинированных явно недостаточно для так называемого коллективного иммунитета. И вскоре, вполне вероятно начнется новая волна заболеваемости, которая вынудит власти снова переходить к уже известным мерам. Спасти может только прививочная кампания. И я лично уже на прошлой неделе получил третий укол. Каждый полгода нам пока лучше проходить ревакцинацию для поддержания уровня антител», - сказал собеседник НСН.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на данный момент в мире нет ни одного препарата, который бы доказано лечил непосредственно причину COVID-19, то есть убивал бы сам коронавирус.
«Что будет дальше? Думаю, что рано или поздно, конечно, будет создан противовирусный препарат против коронавируса. Но, еще раз подчеркну, после проведения трех фаз клинических исследований, из которых главная третья, на 10-40 тысячах людей… Пока таких исследований нет ни у кого. Соответственно, все заявления о том, что что-то создано, можно рассматривать как предпосылки к началу клинических исследований», - подытожила доктор.
В будущем не появится лекарства от COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Он указал на роль СМИ в создании общественного мнения по поводу коронавируса и при всех сложносьях призвал прививаться.
«Она (коронавирусная инфекция – прим. НСН) и сегодня не слишком опасна. В странах, где привиты 70% населения, умирает на порядок меньше людей… Даже в невакцинированном виде смертность 2%. У гриппа - 1,5%. Есть много болезней, которые убивают больше, чем ковид. Та же малярия – почти два миллиона человек, тот же туберкулез, ВИЧ. Инфекционный понос убивает два миллиона детей в год и так далее… Это не пневмококк, где смертность при гипертонии 25% и при выписке еще 12%. Так что это не самая опасная инфекция… Коронавирус не уйдет. Он будет. Главное, чтобы он перестал нас укладывать в реанимации и убивать. Дальше это вопрос, насколько СМИ «превратят» COVID-19 в обычную сезонную и не очень опасную инфекцию. Идет запугивание людей, что неприемлемо. Так же, как ковид-диссиденты. И то, и то - крайности, которые вредят здоровью людей», - отметил специалист.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года в связи со вспышкой заболевания в китайском Ухане в декабре 2019 года.
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