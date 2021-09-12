Панацеи нет. Врачи не надеются на исчезновение коронавируса

В будущем не появится лекарства от COVID-19, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников. Он указал на роль СМИ в создании общественного мнения по поводу коронавируса и при всех сложносьях призвал прививаться.

«Она (коронавирусная инфекция – прим. НСН) и сегодня не слишком опасна. В странах, где привиты 70% населения, умирает на порядок меньше людей… Даже в невакцинированном виде смертность 2%. У гриппа - 1,5%. Есть много болезней, которые убивают больше, чем ковид. Та же малярия – почти два миллиона человек, тот же туберкулез, ВИЧ. Инфекционный понос убивает два миллиона детей в год и так далее… Это не пневмококк, где смертность при гипертонии 25% и при выписке еще 12%. Так что это не самая опасная инфекция… Коронавирус не уйдет. Он будет. Главное, чтобы он перестал нас укладывать в реанимации и убивать. Дальше это вопрос, насколько СМИ «превратят» COVID-19 в обычную сезонную и не очень опасную инфекцию. Идет запугивание людей, что неприемлемо. Так же, как ковид-диссиденты. И то, и то - крайности, которые вредят здоровью людей», - отметил специалист.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года в связи со вспышкой заболевания в китайском Ухане в декабре 2019 года.

