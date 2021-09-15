Вопрос рисков. Ученые поспорили о вреде ревакцинации
Отечественные и зарубежные специалисты сходятся в одном: "бустерную" прививку не стоит делать раньше шести месяцев после прохождения курса вакцинации.
Ученые спорят о ревакцинации от коронавируса. Авторы публикации в авторитетном медицинском издании Lancet назвали введение дополнительной дозы вакцины через несколько месяцев после прохождения полного курса вакцинации бесполезной, а иногда и опасной практикой. В то же время российские исследователи уверяют в ее пользе.
Существующие вакцины против COVID-19 настолько эффективны, что необходимости в бустерах – дополнительных дозах препарата на данном этапе пандемии нет. К такому выводу пришла международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале The Lancet. Вместо ревакцинации они призвали власти тех стран, где она идет, направить имеющиеся дозы туда, «где они принесут наибольшую пользу».
Исследователи подчеркивают, что ни один новый штамм коронавируса не может «пробить» защиту, которую создают вакцины. Кроме того, пока нет доказательств, что со временем снижается защита против тяжелых форм болезни, которая является главной целью вакцинации, утверждают они. При этом пользу от ревакцинации они назвали меньшей, чем от вакцинации еще непривитых граждан. «Это вопрос того, где риски будут больше», - пояснила ведущий автор исследования, глава программы исследований и разработок ВОЗ Анна-Мария Энао-Рестрепо. Более того, по мнению ученых преждевременное введение бустеров может повлечь за собой побочные эффекты, в частности воспаление сердца, или миокардит.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести мораторий на бустерные прививки ради расширения поставок вакцины в страны, где ее не хватает даже на первый укол. Несмотря на это предложение, ревакцинация продолжается в некоторых странах. В том числе, в России и США. При этом, как пояснил в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников, в этой ситуации нет противоречия.
«Если бы в очередь за прививкой выстроились люди, это одно. Но при той массивной антипрививочной истерии, которая задурманивает головы все большему количеству людей, намного логичнее ревакцинировать людей, которые заботятся о себе. Если они хотят ревакцинироваться, а остальные с криками «не хочу, не буду» убегают, тогда конечно. Если бы все были за вакцинацию, но им не хватало, это другая история», - заявил эксперт.
В ревакцинации есть определенный смысл, ведь после прививки со временем иммунитет может снижаться. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН.
«Частота заражений ковидом у привитых людей увеличивается спустя 8-9 месяцев. Если делать прививку одним компонентом, то через какое-то время иммунитет снижается, и часть из них действительно начинает болеть, но не тяжело и чаще всего в бессимптомной форме. Поэтому был сделан вывод, что надо сделать ревакцинацию спустя шесть месяцев», - заметил эксперт.
В свою очередь директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН предупредил, что ревакцинацию стоит проходить не раньше, чем через полгода после прохождения курса вакцинации или перенесенной болезни.
«В этом вопросе нужно четко придерживаться порядка ревакцинации. В инструкции четко прописано, что речь идет о сроках от полугода и более. Речь не только про вакцинированных граждан, но и про переболевших. Время для тех, кто болел, рассчитывается с того момента, как ПЦР стал отрицательным», - объяснил специалист.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила журналистам, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46 миллионов россиян, оба компонента получили почти 39 миллионов.
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