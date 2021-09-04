«В жару и в стужу жгучую». В России спорят о влиянии климата на здоровье
Эпидемиологи, климатологи и журналисты спорят в эфире НСН выясняют, какие болезни порязят человечество из-за климатических изменений.
Древние болезни и вирусы Сибири могут «пробудиться» из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, сообщает РИА «Новости».
«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются... Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — цитирует Рае Квон Чунга Газета.ru.
Древние вирусы, возраст которых оценили в 15 тысяч лет, уже обнаружили в образцах льда с Тибетского плато в Китае, сообщает журнал Microbiome.
Учёные заявили, что генетические коды 33 вирусов сохранились благодаря низкой температуре, при этом только четыре из них известны науке, а остальные не похожи на современные образцы.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как климат влияет на распространение коронавируса.
«Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», - сказал Ершов.
Москва по среднегодовой температуре на один градус приблизилась к Каиру и на пол-градуса к Пекину, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До сегодняшнего момента мы пользуемся «старым климатом», усредненными параметрами с 1961 по 1991 год. В новом году мы, скорее всего, начнем использовать «новый климат». Зачем это нужно? Понятно, что климат в России меняется, в отличие от глобальной ситуации на Земле, где все-таки наблюдается некая остановка тотального роста средней температуры. В России изменение климата можно охарактеризовать как продолжающееся потепление. В нашей стране изменение температуры воздуха происходит в 2,5 раза интенсивней, чем в среднем по земному шару. То есть где-то каждые десять лет температура растет на 0,45 градуса. Кроме того, каждые десять лет меняются у нас и годовые осадки. Они растут на два процента. Число дней со снежным покровом сокращается на один день, растет скорость таяния ледяного покрова в Северном Ледовитом океане», - перечислил метеоролог.
Телеведущий канала НТВ в эфире НСН поддерживает иную точку зрения, считая, что климат на Земле становится холоднее. Он напомнил, что в начале этого года в Сочи выпало несколько месячных норм снега, в Техасе русская женщина спасла целую семью тем, что вовремя подсказала слить воду из батарей замерзающего дома, встало производство сжиженного газа в США.
«Все это, я надеюсь, заставит чиновников и бизнесменов внимательнее взглянуть на предсказания серьезных, не политизированных климатологов, уже не первый год обещающих смену погодного цикла и возвращение какого-то количества холодных лет. Всеобщее увлечение идеей глобального потепления вступает в некоторое противоречие уже не только с наукой, но и с тем, что невооруженным глазом видно за окном», — отметил в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Ранее ученые из Китая высказали предположение, что к 2100 году катастрофические климатические изменения коснутся стран Северного полушария планеты, в том числе России. Итоги их исследования опубликованы на портале Phys.org. В том числе ученые полагают, что комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания и распространиться на севере, а вслед за ними - и опасные болезни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 737 / сут.
- «В жару и в стужу жгучую». В России спорят о влиянии климата на здоровье
- Названа стоимость путешествия из Москвы на Камчатку в 2022 году
- Доктор Мясников рассказал о преимуществах натуральных витаминов перед синтетическими
- Российские лучники принесли России золото на Паралимпиаде в Токио
- В Дагестане найдено тело пятого погибшего при сходе селевого потока
- Глобальное потепление приведет к «пробуждению» древних вирусов
- Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий
- СМИ: В Гватемале начали расследовать взятку президенту «ковром с деньгами» от россиян
- Краеугольные Курилы. Воинствующих японцев предупредили об ответных действиях России
- Правительство выделило средства на выплаты военным пенсионерам по 10 тыс. рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru