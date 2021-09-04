«В жару и в стужу жгучую». В России спорят о влиянии климата на здоровье

Древние вирусы, возраст которых оценили в 15 тысяч лет, уже обнаружили в образцах льда с Тибетского плато в Китае, сообщает журнал Microbiome.

Учёные заявили, что генетические коды 33 вирусов сохранились благодаря низкой температуре, при этом только четыре из них известны науке, а остальные не похожи на современные образцы.

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как климат влияет на распространение коронавируса.

«Вирусы ОРВИ вообще больше предпочитают пасмурную и сырую погоду, зимне-осеннюю, и это их время. Безусловно, климат повлияет на распространение», - сказал Ершов.