ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19

Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19 – тому появляется всё больше свидетельств. Об этом РИА Новости заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

По её словам, «если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами для COVID-19, уже повреждены и уязвимы, то величивается риск развития болезни в более тяжёлой форме. Кроме того, можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — цитирует RT представителя ВОЗ.

Между тем, в конце июля в ООН заявили, что качество воздуха влияет на уровень смертности от COVID-19.