ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19
Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19 – тому появляется всё больше свидетельств. Об этом РИА Новости заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.
По её словам, «если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами для COVID-19, уже повреждены и уязвимы, то величивается риск развития болезни в более тяжёлой форме. Кроме того, можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — цитирует RT представителя ВОЗ.
Между тем, в конце июля в ООН заявили, что качество воздуха влияет на уровень смертности от COVID-19.
Ранее НСН писала, что показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. Об этом говорят обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Так, за минувшие сутки подтвердились 4 892 новых случая заражения – меньше, чем в предыдущие дни. Таким образом общее число заболевших в стране с начала пандемии превысил 927 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru