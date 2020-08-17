ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19

Загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19 – тому появляется всё больше свидетельств. Об этом РИА Новости заявила директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

По её словам, «если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами для COVID-19, уже повреждены и уязвимы, то величивается риск развития болезни в более тяжёлой форме. Кроме того, можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — цитирует RT представителя ВОЗ.

Между тем, в конце июля в ООН заявили, что качество воздуха влияет на уровень смертности от COVID-19.

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Ранее НСН писала, что показатель ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19 в России продолжает снижаться. Об этом говорят обновлённые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, за минувшие сутки подтвердились 4 892 новых случая заражения – меньше, чем в предыдущие дни. Таким образом общее число заболевших в стране с начала пандемии превысил 927 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертностьВОЗКоронавирус
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