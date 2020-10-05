Тишковец: влияние климата на распространение COVID-19 не изучено
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.
Синоптики обещают теплый октябрь
В октябре на всей территории России температура воздуха будет превышать климатическую норму на один-два градуса. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Евгений Тишковец: «Отчасти соглашусь. По долгосрочным прогнозам октябрь в целом будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура ожидается на 2-3 градуса выше многолетних показателей метеостатистики. Основная аномалия тепла и дефицит осадков придутся на первую декаду месяца. А вот во второй и третьей десятидневках облаков и дождей станет заметно больше. Положительное отклонение от нормы сократится до минимума. А в конце месяца температура и вовсе может оказаться холоднее нормы, что указывает на вероятность выпадения осадков в смешанной фазе», — прокомментировал в интервью НСН Евгений Тишковец.
Прогноз погоды на текущую неделю
Наступившая неделя продолжает радовать москвичей и жителей центральной части России бабьим летом.
Евгений Тишковец: «До вторника включительно бабье лето продолжится, нас снова ждут погожие, солнечные деньки с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы. В ночные часы воздух будет остывать до + 5-10 градусов, днем же можно рассчитывать на очень комфортные +16-21. В среду с приближением атлантического циклона небо нахмурится, где-то брызнут небольшие дожди. Это, естественно, понизит дневную температуру до +13-18 градусов. В четверг распогодится, потеплеет до +15-20. В пятницу холодный фронт вновь принесет скоротечные дожди, это освежит воздух до +12-17. А в выходные очаг высокого атмосферного давления обеспечит нас преимущественно солнечной и сухой погодой. Под утро будет +4-9, днем +13-18. Таким же комфортным будет и начало следующей недели. То есть первая половина октября в Москве и центральной России будет довольно теплой и сухой», — рассказал он слушателям НСН.
Greenpeace заявил о влиянии лесных пожаров на риск заражения COVID-19
По данным Greenpeace, загрязнение воздуха в результате лесных пожаров может повысить риск заражения COVID-19 и усугубить тяжесть болезни.
Евгений Тишковец: «Что касается этой организации в плане оценок изменения климата и погоды, то их заявления у меня вызывают недоверие и сомнения в компетентности специалистов, которые пытаются каким-то образом оценить то или иное влияние климата на разные сферы жизнедеятельности человека, в том числе на риск распространения и заражения коронавируса. Об этом сейчас никто не знает, так что обсуждать здесь нечего», — поделился своим мнением в эфире НСН Евгений Тишковец.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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