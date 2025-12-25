В Госдуме заявили, что 13-я зарплата вместо корпоратива не предусмотрена законом
Российское законодательство не предусматривает возможность замены новогоднего корпоратива выплатой 13-й зарплаты или денежной компенсацией за корпоративный мерч. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.
По его словам, подобный «обмен» напрямую не урегулирован нормами права и остается предметом договоренностей между работодателями и сотрудниками.
В каждой компании, отметил парламентарий, к организации новогодних мероприятий подходят по-разному. Где-то праздник полностью оплачивает работодатель, а где-то расходы берут на себя сами работники. В таких случаях, добавил он, недовольство удаленных сотрудников выглядит объяснимым.
Толмачев также заявил, что в обществе нет единого мнения о том, что предпочтительнее — совместный праздник или денежная выплата. По его словам, ежегодно в преддверии Нового года возобновляется дискуссия о том, что лучше: премия или корпоратив. Он отметил, что в самой Госдуме корпоративы не проводятся, и добавил, что многие коллективы в условиях проведения СВО сознательно отказались от новогодних мероприятий, передает «Радиоточка НСН».
