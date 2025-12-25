В Госдуме заявили, что 13-я зарплата вместо корпоратива не предусмотрена законом

Российское законодательство не предусматривает возможность замены новогоднего корпоратива выплатой 13-й зарплаты или денежной компенсацией за корпоративный мерч. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, подобный «обмен» напрямую не урегулирован нормами права и остается предметом договоренностей между работодателями и сотрудниками.