Леонтьев может заработать более 32 миллионов рублей на концерте в Таиланде
Певец Валерий Леонтьев может получить более 32 миллионов рублей за концерт в Таиланде, который запланирован на 7 января. Как выяснила «Газета.Ru», стоимость билетов на шоу на Пхукете достигает 777 тысяч рублей.
В рамках выступления артист исполнит свои самые известные хиты, а зрителям обещают «незабываемый рождественский вечер». Самые доступные билеты на танцпол стоят около пяти тысяч рублей, тогда как места за столиками и в ложах оцениваются в сумму от 177 тысяч рублей. Билеты без обслуживания во время концерта продаются в диапазоне 22-27 тысяч рублей.
При полном аншлаге доход организаторов мероприятия может превысить 32 миллиона рублей. В настоящее время, по данным издания, большая часть VIP-мест уже выкуплена, в продаже остаются билеты на танцпол, отдельные столы и сидячие места.
Валерий Леонтьев завершил основную музыкальную карьеру в 2024 году, однако продолжает изредка выступать на частных мероприятиях и давать редкие концерты. Ранее сообщалось, что в конце декабря артист выступил на закрытой вечеринке в Москве, передает «Радиоточка НСН».
