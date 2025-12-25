Леонтьев может заработать более 32 миллионов рублей на концерте в Таиланде

Певец Валерий Леонтьев может получить более 32 миллионов рублей за концерт в Таиланде, который запланирован на 7 января. Как выяснила «Газета.Ru», стоимость билетов на шоу на Пхукете достигает 777 тысяч рублей.

В рамках выступления артист исполнит свои самые известные хиты, а зрителям обещают «незабываемый рождественский вечер». Самые доступные билеты на танцпол стоят около пяти тысяч рублей, тогда как места за столиками и в ложах оцениваются в сумму от 177 тысяч рублей. Билеты без обслуживания во время концерта продаются в диапазоне 22-27 тысяч рублей.