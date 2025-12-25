Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы в Израиль
Росавиация отменила действовавшие ранее ограничения на выполнение ночных вылетов из России в аэропорты Израиля. Об этом сообщили в ведомстве.
Как уточняется, речь идет о рейсах, выполняемых в период с 01:00 до 07:00 мск. Ограничения на такие полеты больше не применяются. Решение распространяется на все аэропорты России и касается рейсов в израильские воздушные гавани, отмечает RT.
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль были введены Росавиацией на фоне обострения ситуации с безопасностью полетов в регионе. Регулятор регулярно вводит временные меры для авиакомпаний с учетом оценок рисков, рекомендаций международных авиационных структур и обстановки вокруг израильских аэропортов.
Решения о смягчении или отмене ограничений принимаются по итогам мониторинга ситуации и согласований с профильными ведомствами и авиационными властями, передает «Радиоточка НСН».
