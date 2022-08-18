В Запорожской области начали выдавать российские права и автомобильные номера

В сообщении говорится, что получить их можно в Мелитополе, где также началась выдача водительских права российского образца.

В пресс-службе МВД РФ уточнили, что для регистрации автомобиля необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, подтвердить постоянную регистрацию в Запорожской области, а также предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства или доверенность на владение.

Отмечается, что российский паспорт и подтверждение регистрации в регионе также потребуются для замены водительского удостоверения.

Ранее жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения российского образца, а также государственные регистрационные знаки, региону был присвоен код 184.