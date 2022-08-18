В Запорожской области начали выдавать российские права и автомобильные номера
Российские государственные регистрационные знаки начали выдавать автомобилистам в Запорожской области, региону был присвоен код 185, сообщает пресс-служба МВД региона.
В сообщении говорится, что получить их можно в Мелитополе, где также началась выдача водительских права российского образца.
В пресс-службе МВД РФ уточнили, что для регистрации автомобиля необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, подтвердить постоянную регистрацию в Запорожской области, а также предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства или доверенность на владение.
Отмечается, что российский паспорт и подтверждение регистрации в регионе также потребуются для замены водительского удостоверения.
Ранее жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения российского образца, а также государственные регистрационные знаки, региону был присвоен код 184.
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