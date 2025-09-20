Участник «Интервидения» от Таджикистана пожелал жюри конкурса удачи
Фаррух Хасанов признался НСН, что не знает, как жюри будут оценивать номера, каждый из которых уникален по-своему.
Представитель Таджикистана на международном песенном конкурсе «Интервидение» Фаррух Хасанов рассказал спецкору НСН о своих впечатлениях от номеров других конкурсантов.
«Ощущения просто великолепные. Я просто очень жду своего выхода, потому что мы с командой сильно готовились. Нам не терпится еще раз посмотреть на номера всех участников. Это мировые, крутые, по-настоящему профессиональные артисты. В России сейчас такой праздник идёт благодаря «Интервидению». Я считаю, что сегодня надо просто наслаждаться этим моментом и кайфовать. Все артисты абсолютно уникальные в своем роде. И у каждого в номере есть какая-то изюминка и частичка своей культуры. Я желаю жюри терпения и удачи. Я пока не знаю, как они будут оценивать номера, потому что они очень разные», - сказал собеседник НСН.
Певец широко известен в России благодаря своей победе в пятом сезоне музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия-1 в 2023 году.
«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.
