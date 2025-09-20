Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в олимпийском отборе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозной победу российской фигуристки Аделии Петросян в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года.

Она отметила, что усилия спортсменки и ее команды сделали возможным выступление России на Олимпийских играх.

По словам Тарасовой, на олимпиаде Петросян представит еще более сложную программу, передает РИА Новости.

В ISU высказались о возможности участия российских фигуристов в турнирах

Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии, выиграв квалификационный турнир в Китае.

Она набрала 68.72 балла за короткую программу вчера и сегодня 140.91 за произвольную. Эти баллы позволили ей занять первое место на отборочном турнире.

Второе место у спортсменки из Грузии Анастасии Губановой, которая ранее представляла Россию. Третье место за фигуристкой из Бельгии – Луной Хендрикс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

