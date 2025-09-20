Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в олимпийском отборе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала грандиозной победу российской фигуристки Аделии Петросян в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года.
Она отметила, что усилия спортсменки и ее команды сделали возможным выступление России на Олимпийских играх.
По словам Тарасовой, на олимпиаде Петросян представит еще более сложную программу, передает РИА Новости.
Российская фигуристка Аделия Петросян отобралась на Олимпиаду в Италии, выиграв квалификационный турнир в Китае.
Она набрала 68.72 балла за короткую программу вчера и сегодня 140.91 за произвольную. Эти баллы позволили ей занять первое место на отборочном турнире.
Второе место у спортсменки из Грузии Анастасии Губановой, которая ранее представляла Россию. Третье место за фигуристкой из Бельгии – Луной Хендрикс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в олимпийском отборе
- «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году
- В России оказалось 63% женщин против 37% мужчин
- Матвиенко объяснил, в чем «Интервидение» лучше «Евровидения»
- В ФИПИ рассказали о распространенных ошибках в ЕГЭ по русскому языку
- Матвиенко заявил, что Шаман войдет в пятерку лидеров «Интервидения»
- Аделия Петросян выиграла отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине
- В ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году
- Мизулина выложила фото с Шаманом перед «Интервидением»
- В новом пакете европейских санкций не будет ограничений на покупку нефти из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru