Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи

Запрет на продажу вейпов не предусматривает ограничений на хранение и использование таких устройств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что в течение ближайших двух месяцев депутаты рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

