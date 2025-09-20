Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи
Курение вейпов – это фактор риска развития рака легких у молодых людей в возрасте 35-45 лет, заявила врач-онколог Заяна Сангаджиева.
Она отметила, что из-за этого человечество рискует столкнуться с всплеском заболеваемости раком легких уже через несколько лет, передает «Лента.ру».
Запрет на продажу вейпов не предусматривает ограничений на хранение и использование таких устройств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что в течение ближайших двух месяцев депутаты рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи
- Участник «Интервидения» от Таджикистана пожелал жюри конкурса удачи
- Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда
- Клава Кока не захотела быть участником «Интервидения»
- Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах
- Пелагея назвала своих фаворитов на «Интервидении»
- В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления
- Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в олимпийском отборе
- «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году
- В России оказалось 63% женщин против 37% мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru