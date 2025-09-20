Онколог назвала вейпы фактором риска развития рака легких у молодежи

Курение вейпов – это фактор риска развития рака легких у молодых людей в возрасте 35-45 лет, заявила врач-онколог Заяна Сангаджиева.

Она отметила, что из-за этого человечество рискует столкнуться с всплеском заболеваемости раком легких уже через несколько лет, передает «Лента.ру».

Депутат Гусев заявил, что IQOS не запретят в России

Запрет на продажу вейпов не предусматривает ограничений на хранение и использование таких устройств. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что в течение ближайших двух месяцев депутаты рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
