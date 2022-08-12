В Херсонской области выдали первые российские автомобильные номера

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД начал работу в Херсоне, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Херсонские власти объявили о выходе региона из-под юрисдикции Украины

В сообщении говорится, что 12 августа жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения, а также государственные регистрационные знаки установленного образца. Региону был присвоен код 184.

«Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что контролируемые Россией территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Автомобильные НомераМВД РФРоссия
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