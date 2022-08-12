В Херсонской области выдали первые российские автомобильные номера

В сообщении говорится, что 12 августа жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения, а также государственные регистрационные знаки установленного образца. Региону был присвоен код 184.

«Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что контролируемые Россией территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380».