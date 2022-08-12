В Херсонской области выдали первые российские автомобильные номера
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД начал работу в Херсоне, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В сообщении говорится, что 12 августа жители Херсона и Херсонской области получили первые водительские удостоверения, а также государственные регистрационные знаки установленного образца. Региону был присвоен код 184.
«Первым посетителям полицейские подарили сувенирную продукцию с символикой российской Госавтоинспекции», - добавили в ведомстве.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что контролируемые Россией территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- СМИ: Кабмин РФ отказался легализовать прокат голливудских фильмов
- В Херсонской области выдали первые российские автомобильные номера
- Минздрав Казахстана подтвердил смерть ребёнка после применения препарата «Золгенсма»
- Путин учредил День российской анимации
- Путин заявил, что повышение качества жизни на селе является приоритетом
- В Госдуме назвали условие для разблокировки запрещённой в РФ Instagram*
- «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары
- В Совфеде заявили о необходимости срочной консервации Запорожской АЭС
- «Скопинского маньяка» отправили под домашний арест по делу об укрывательстве убийства
- В Омске эвакуированы 40 человек из дома после обрушения стены. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru