Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах
Введение платного проезда на всех дорогах РФ в Минтрансе не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шестаков.
Он отметил, что такое предложение было высказано в качестве личного мнения, официального обсуждения не ведется, передает РИА Новости.
Также он добавил, что Минтранс эту идею в целом не поддерживает.
Проезд по всем дорогам в РФ может стать платным к 2030 году, заявил замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин.
По его словам, это связано с тем, что бюджет ограничен, а строительные ресурсы растут в цене, поэтому растут и затраты на содержание инфаструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
