Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах

Введение платного проезда на всех дорогах РФ в Минтрансе не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шестаков.

Он отметил, что такое предложение было высказано в качестве личного мнения, официального обсуждения не ведется, передает РИА Новости.

Также он добавил, что Минтранс эту идею в целом не поддерживает.

Дептранс Москвы опроверг ввод оплаты на всех дорогах столицы

Проезд по всем дорогам в РФ может стать платным к 2030 году, заявил замначальника управления регионального развития и реализации национального проекта федерального дорожного агентства «Росавтодор» Денис Кирюхин.

По его словам, это связано с тем, что бюджет ограничен, а строительные ресурсы растут в цене, поэтому растут и затраты на содержание инфаструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
