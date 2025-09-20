Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах

Введение платного проезда на всех дорогах РФ в Минтрансе не рассматривается. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шестаков.

Он отметил, что такое предложение было высказано в качестве личного мнения, официального обсуждения не ведется, передает РИА Новости.

Также он добавил, что Минтранс эту идею в целом не поддерживает.