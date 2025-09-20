Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда

Российский президент Владимир Путин выделил деньги из личного резервного фонда для Южной Осетии, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает РИА Новости.

Отмечается, что это уникальное решение. Средства пойдут на медицинское оборудование.

Также выделены средства для поддержки учителей русского и осетинского языков. Надбавка для учителей составит пять тысяч рублей. Будут созданы вакансии советников директора по воспитательной работы, эти специалисты будут получать 40 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить российский паспорт в упрощённом порядке. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, для таких претендентов на гражданство отменено требование по постоянному проживанию в России в течение пяти лет после получения ВНЖ.

Также указ исключает требования по знанию русского языка и истории РФ,

сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

