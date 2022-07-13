Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в своих соцсетях заявил, что ЕС осуждает указ президента РФ Владимира Путина, упрощающий процедуру получения российского гражданства жителями Украины.

Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях

По его словам, к этим документам в Европе будут относиться также, как и к российским паспортам, выданным в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, - это ещё одно вопиющее нарушение украинского суверенитета... ЕС никогда не признает эти паспорта», - резюмировал Боррель.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому получить российское гражданство в упрощённом порядке смогут лица, постоянно проживающие в ДНР, ЛНР и на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФПаспортУкраинаЕвросоюз
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