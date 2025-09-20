В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления

В России необходимо пересмотреть правила запуска отопления из-за резких колебаний температур, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас отопление включается в зависимости от температуры на улице, но зачастую учесть особенности климата сложно.

По его словам, жители вынуждены самостоятельно обогревать свои жилища до включения отопления.