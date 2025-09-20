В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления

В России необходимо пересмотреть правила запуска отопления из-за резких колебаний температур, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас отопление включается в зависимости от температуры на улице, но зачастую учесть особенности климата сложно.

По его словам, жители вынуждены самостоятельно обогревать свои жилища до включения отопления.

Как заявил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ, Владимир Кошелев, в настоящее время «технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко». Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию.

Парламентарий считает, что, прежде всего отопление должно включаться в домах, которые подвержены большой теплопотере. Это старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. Весной отопление может выключаться в первую очередь у современных, хорошо утепленных домах. С этой целью Кошелев предложил модернизировать коммунальную инфраструктуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
