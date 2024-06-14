В Ягодном союзе объяснили рост цен на арбузы и дыни увеличением себестоимости
Делать выводы об урожая пока рано, но уже понятно, что подорожает транспортировка, заявила в эфире НСН Ирина Козий.
В этом году цены вырастут практически на всю плодовоовощную категорию, но связано это в первую очередь с ростом себестоимости выращивания, а не с погодными условиями. заявила в эфире НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.
Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в России арбузы и дыни из Ростова-на-Дону, Волгограда и Астрахани могут подорожать на 15%, сообщил telegram-канал Mash. Козий отметил, что пока рано подсчитывать ущерб, точные цифры будут понятны только по окончании сезона.
«Погода в этом сезоне не самая благоприятная, ожидается засуха, но надо будет еще посмотреть, как будут развиваться события, так как до сезона сбора урожая есть еще некоторое время. Цены вырастут в этом году практически на всю плодовоовощную категорию, но связано это в первую очередь с ростом себестоимости выращивания: подорожали перевозки, подорожали рабочие руки, а также все необходимое для производства этой продукции. Большую часть цены на бахчевые составляет транспортировка. Соответственно, чем дальше везти, тем дороже будет финальная стоимость на продукт. Пока что невозможно оценить, насколько сократится объем урожая в этом году, нужно дождаться конца сезона. Статистика по стране появится только весной, когда Росстат соберет все данные», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, российские бахчевые в любом случае являются лидерами рынка.
«Иранские и азербайджанские дыни и арбузы - внесезонный продукт для нашего рынка. Например, иранские поставляются нам в конце зимы и весной, они не конкурировали с российскими производителями никогда. Наши арбузы все равно дешевле. Бахчевые культуры в России стали иметь массовый характер, когда активно начало развиваться местное производство. Бахчевые стали не очень дорогими для потребителей и широко представленными на рынке, это произошло в конце 90-х - начале 2000-х годов», - добавила эксперт.
Ранее глава Зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН усомнился в правдивости данных, предоставляемых Минсельхозом РФ, по поводу пострадавших из-за майских заморозков площадей. По его словам, ведомство активно занимается манипулированием цифрами.
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