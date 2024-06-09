Ростовский губернатор допустил потерю 30% урожая из-за непогоды

Губернатор обратил внимание, что в этом году погода в Ростовской области была засушливой. По его словам, в регионе более двух месяцев не было дождей.

«С учетом общения с селянами я вижу потерю порядка 30% урожая», - констатировал Голубев.

Ранее во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что из-за заморозков в 21 регионе потеряно 1,2% урожая, отмечает «Радиоточка НСН».

