СМИ: Российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за заморозков
Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая, пишет издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина.
Уточняется, что некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая. В этой связи Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз поддержать пострадавших садоводов.
В качестве мер, которые помогли бы производителям избежать банкротства, эксперты называют годовую отсрочку уплаты страховых взносов и платежей по краткосрочным кредитам.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз РФ рассмотрит возможность поставок яблок из других стран, из-за снижения урожая на фоне заморозков, передает «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru