СМИ: Российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за заморозков

Заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая, пишет издание «Агроэксперт» со ссылкой на вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина.

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Уточняется, что некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая. В этой связи Национальный плодоовощной союз попросил Минсельхоз поддержать пострадавших садоводов.

В качестве мер, которые помогли бы производителям избежать банкротства, эксперты называют годовую отсрочку уплаты страховых взносов и платежей по краткосрочным кредитам.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщала, что Минсельхоз РФ рассмотрит возможность поставок яблок из других стран, из-за снижения урожая на фоне заморозков, передает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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