В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Согласно последним данным, в мире число заразившихся превысило 7,8 тысяч человек, из них 7736 случаев в КНР, еще 98 - в 18 странах мира. Кроме того, восемь случаев инфицирования было зафиксировано при передачи от человека к человеку.

При этом Гебрейесус отметил, что специалисты верят в возможность остановить распространение вируса.

Ранее НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. В частности, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.



