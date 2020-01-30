В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Согласно последним данным, в мире число заразившихся превысило 7,8 тысяч человек, из них 7736 случаев в КНР, еще 98 - в 18 странах мира. Кроме того, восемь случаев инфицирования было зафиксировано при передачи от человека к человеку.
При этом Гебрейесус отметил, что специалисты верят в возможность остановить распространение вируса.
Ранее НСН собрала мнение экспертов относительно угрозы России от китайского коронавируса. В частности, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в беседе с НСН рассказал о способах предотвращения распространения инфекции в России.
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