Лукашенко рассказал о предложении США супруге Мадуро

Американские военные во время задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы предлагали его супруге Силии Флорес не покидать страну, однако она отказалась и решила следовать вместе с мужем. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения премий «За духовное возрождение».

По словам белорусского лидера, у США не было претензий к первой леди Венесуэлы. Лукашенко охарактеризовал ее как мужественную женщину и отметил, что после доставки в США ей также были предъявлены обвинения, связанные с наркобизнесом.