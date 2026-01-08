Лукашенко рассказал о предложении США супруге Мадуро
Американские военные во время задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы предлагали его супруге Силии Флорес не покидать страну, однако она отказалась и решила следовать вместе с мужем. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения премий «За духовное возрождение».
По словам белорусского лидера, у США не было претензий к первой леди Венесуэлы. Лукашенко охарактеризовал ее как мужественную женщину и отметил, что после доставки в США ей также были предъявлены обвинения, связанные с наркобизнесом.
Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны американскими военными 3 января в резиденции в Каракасе и впоследствии доставлены в Нью-Йорк. Им предъявили обвинения в наркотерроризме, незаконном хранении оружия и контрабанде наркотиков.
По данным американских СМИ, при задержании оба получили травмы. Сообщалось, что супруги пытались скрыться за стальной дверью в резиденции и ударились о дверную раму. Во время судебного заседания Флорес находилась с бинтами на голове, а Мадуро испытывал трудности при движении. Защита первой леди ходатайствовала о проведении полного медицинского обследования, передает «Радиоточка НСН».
