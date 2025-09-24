«Зарплатная гонка существует во всех сферах, правда, не для всех сотрудников. Зарплаты высококвалифицированных специалистов растут и в реальном, и в номинальном выражении. Доходы же всех остальных, даже если номинально растут, в реальном выражении падают, поскольку инфляция очень высокая. Соответственно, для высококвалифицированных специалистов зарплатная гонка не закончится никогда, они все время будут прибавлять. А для обычного обывателя как инфляция снизится, так и снизится скорость роста зарплаты. Рост реальных доходов себе можно обеспечить только за счет роста квалификации, карьерного роста, если речь идет о менеджерах», - отметил Захаров.

По мнению эксперта, компании не будут отказываться от увеличения зарплат, чтобы удержать работников.

«Экономика у нас живая, она в общем растет, несмотря ни на что. А количество людей в стране уменьшается, мы в демографической яме, поэтому зарплаты будут расти, ну, как минимум до тех пор, пока не настанет массовая роботизация. Людей не хватает и основной способ конкуренции компаний за людей – это зарплаты», - добавил Захаров.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов.

