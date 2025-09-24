Основатель SuperJob: Большинство россиян не заметит роста зарплат
Зарплаты в России продолжат увеличиваться, но на фоне высокой инфляции это почувствуют только высококвалифицированные работники, заявил НСН основатель SuperJob Алексей Захаров.
На фоне дефицита кадров и необходимости удерживать сотрудников компании продолжат медленно повышать зарплаты сотрудников, но заметят рост в ситуации высокой инфляции лишь высококвалифицированные специалисты, заявил НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Заработки сотрудников российских компаний в 2025 году номинально увеличились на 8,9–9%, но рост реальных доходов оказался в 4 раза ниже, чем годом ранее из-за роста инфляции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы в сфере управления Regroup, которая проанализировала данные по вознаграждению персонала у 141 работодателя. При этом отмечается, что работодатели чаще стали задумываются о прекращении зарплатной гонки, которая им больше не по карману.
«Зарплатная гонка существует во всех сферах, правда, не для всех сотрудников. Зарплаты высококвалифицированных специалистов растут и в реальном, и в номинальном выражении. Доходы же всех остальных, даже если номинально растут, в реальном выражении падают, поскольку инфляция очень высокая. Соответственно, для высококвалифицированных специалистов зарплатная гонка не закончится никогда, они все время будут прибавлять. А для обычного обывателя как инфляция снизится, так и снизится скорость роста зарплаты. Рост реальных доходов себе можно обеспечить только за счет роста квалификации, карьерного роста, если речь идет о менеджерах», - отметил Захаров.
По мнению эксперта, компании не будут отказываться от увеличения зарплат, чтобы удержать работников.
«Экономика у нас живая, она в общем растет, несмотря ни на что. А количество людей в стране уменьшается, мы в демографической яме, поэтому зарплаты будут расти, ну, как минимум до тех пор, пока не настанет массовая роботизация. Людей не хватает и основной способ конкуренции компаний за людей – это зарплаты», - добавил Захаров.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ
- Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
- Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- Основатель SuperJob: Большинство россиян не заметит роста зарплат
- Дипломат назвал Казахстан «неудобной» площадкой для Зеленского
- Экономист предупредил о рисках не исполнить «социальный» бюджет в 2026 году
- Решетников: Изменений в работе самозанятых до 2028 года не планируется
- Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО
- «Пострадали все!»: От Лукашенко снова ждут уступок после коллапса на границе с Польшей
- Иран признал повреждение ядерной инфраструктуры при ударах США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru