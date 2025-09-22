Зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов – на 13%. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В ближайшие десятилетия самыми востребованными специалистами в мире могут стать не IT-специалисты, а сантехники и электрики, заявил американский предприниматель тайваньского происхождения, генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом пишет Channel 4 News. По его прогнозу, именно эти профессии станут ключевыми для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Хуанг уверен, что в эпоху ИИ программистов и маркетологов будут заменять алгоритмы, а людей, умеющих работать руками, наоборот, будут ценить высоко. Голованова привела данные, подтверждающие слова Хуанга.