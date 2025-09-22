Спрос на электриков в России превысил спрос на IT-специалистов
В Московской области электрику готовы предложить до 350 тысяч рублей, заявила НСН Наталья Голованова.
Зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов – на 13%. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
В ближайшие десятилетия самыми востребованными специалистами в мире могут стать не IT-специалисты, а сантехники и электрики, заявил американский предприниматель тайваньского происхождения, генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом пишет Channel 4 News. По его прогнозу, именно эти профессии станут ключевыми для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Хуанг уверен, что в эпоху ИИ программистов и маркетологов будут заменять алгоритмы, а людей, умеющих работать руками, наоборот, будут ценить высоко. Голованова привела данные, подтверждающие слова Хуанга.
«Спрос на маркетологов падает, на программистов остается стабильным. На рабочие специальности, такие как сантехники, электрики, электромонтажники, спрос высокий был и остается всегда. Темпы роста зарплат у рабочих специальностей превышают темпы роста зарплат программистов и маркетологов. Так, зарплаты у слесарей-сантехникиков за год выросли на 6%, у электромонтажников на 10%, а у электрогазосварщиков на 13%. Максимальная зарплата, предлагаемая на рынке электрогазосварщику и электромонтажнику, составляет 250-300 тысяч рублей. Выросла и заработная плата у электриков – на 11 % до 180 тысяч рублей. Больше всего электрику готовы предложить в Московской области и Котельниках – до 350 тысяч», - рассказала она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что лидером по зарплатным предложениям по итогами первого полугодия стала сфера строительства и недвижимости.
