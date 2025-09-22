Спрос на электриков в России превысил спрос на IT-специалистов

В Московской области электрику готовы предложить до 350 тысяч рублей, заявила НСН Наталья Голованова.

Зарплаты электриков и электрогазосварщиков за год выросли больше, чем у программистов – на 13%. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В ближайшие десятилетия самыми востребованными специалистами в мире могут стать не IT-специалисты, а сантехники и электрики, заявил американский предприниматель тайваньского происхождения, генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. Об этом пишет Channel 4 News. По его прогнозу, именно эти профессии станут ключевыми для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Хуанг уверен, что в эпоху ИИ программистов и маркетологов будут заменять алгоритмы, а людей, умеющих работать руками, наоборот, будут ценить высоко. Голованова привела данные, подтверждающие слова Хуанга.

В России предложено установить потолок зарплат руководству школ и больниц

«Спрос на маркетологов падает, на программистов остается стабильным. На рабочие специальности, такие как сантехники, электрики, электромонтажники, спрос высокий был и остается всегда. Темпы роста зарплат у рабочих специальностей превышают темпы роста зарплат программистов и маркетологов. Так, зарплаты у слесарей-сантехникиков за год выросли на 6%, у электромонтажников на 10%, а у электрогазосварщиков на 13%. Максимальная зарплата, предлагаемая на рынке электрогазосварщику и электромонтажнику, составляет 250-300 тысяч рублей. Выросла и заработная плата у электриков – на 11 % до 180 тысяч рублей. Больше всего электрику готовы предложить в Московской области и Котельниках – до 350 тысяч», - рассказала она.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что лидером по зарплатным предложениям по итогами первого полугодия стала сфера строительства и недвижимости.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Работа

Горячие новости

Все новости

партнеры