Трамп поддержал ICE после убийства участницы протестов в Миннеаполисе

Ранее министр внутренней безопасности объявила о начале масштабной иммиграционной операции в штате Миннесота, в рамках которой в регион были направлены около двух тысяч федеральных агентов и офицеров. В ходе операции в Миннеаполисе произошли массовые беспорядки.

По версии министерства внутренней безопасности, одна из участниц протестов попыталась совершить наезд на сотрудников ICE. Офицер, опасаясь за жизнь коллег, открыл огонь, в результате чего женщина была смертельно ранена. Погибшей была 37-летняя американка Рене Николь Гуд, мать троих детей.

Вице-президент США позднее заявил о поддержке действий иммиграционной полиции и пообещал усиление мер со стороны федеральных властей. В то же время мэр Миннеаполиса резко раскритиковал действия ICE, потребовав от агентов покинуть город и назвав версию о самообороне несостоятельной. Губернатор штата, в свою очередь, распорядился привести национальную гвардию в состояние повышенной готовности.

В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые акции протеста. Сотни демонстрантов выступили против действий федеральных властей, требуя ухода агентов ICE. Для разгона протестующих применялась сила, несколько человек были задержаны, передает «Радиоточка НСН».

