Трамп поддержал ICE после убийства участницы протестов в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп полностью поддерживает действия сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE) после гибели женщины во время протестов в Миннеаполисе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, подчеркнув, что администрация намерена и далее обеспечивать «закон и порядок» в стране.
По ее словам, глава государства солидарен с агентами ICE и считает их действия оправданными. Заявление было сделано на внеплановом брифинге, в котором также принял участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс.
Ранее министр внутренней безопасности объявила о начале масштабной иммиграционной операции в штате Миннесота, в рамках которой в регион были направлены около двух тысяч федеральных агентов и офицеров. В ходе операции в Миннеаполисе произошли массовые беспорядки.
По версии министерства внутренней безопасности, одна из участниц протестов попыталась совершить наезд на сотрудников ICE. Офицер, опасаясь за жизнь коллег, открыл огонь, в результате чего женщина была смертельно ранена. Погибшей была 37-летняя американка Рене Николь Гуд, мать троих детей.
Вице-президент США позднее заявил о поддержке действий иммиграционной полиции и пообещал усиление мер со стороны федеральных властей. В то же время мэр Миннеаполиса резко раскритиковал действия ICE, потребовав от агентов покинуть город и назвав версию о самообороне несостоятельной. Губернатор штата, в свою очередь, распорядился привести национальную гвардию в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые акции протеста. Сотни демонстрантов выступили против действий федеральных властей, требуя ухода агентов ICE. Для разгона протестующих применялась сила, несколько человек были задержаны, передает «Радиоточка НСН».
