США сохранил рекомендации по поездкам в Россию и Украину

Госдепартамент США обновил рекомендации по международным поездкам, оставив для ряда государств, включая Россию, Украину и Белоруссию, максимальный четвертый уровень опасности, следует из сообщения американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе пояснили, что этот уровень применяется к странам, где, по оценке США, существуют серьезные угрозы безопасности, а возможности оказания консульской и иной помощи американским гражданам существенно ограничены, отмечает издание «Профиль».

Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США

Ведомство подчеркнуло, что поездки в такие государства не рекомендуются ни при каких обстоятельствах.

Помимо России, Украины и Белоруссии, в перечень стран с наивысшим уровнем риска включены Афганистан, Буркина-Фасо, Мьянма, Центральноафриканская Республика, Гаити, Иран, Ирак, Ливан, Ливия, Мали, Нигер, КНДР, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Госдеп СШАПутешествияУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры