Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева

Бутягин был задержан в первой половине декабря сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Основанием стало обвинение в проведении незаконных археологических работ.

Киев считает незаконным его участие в археологических экспедициях на территории Крыма. Согласно украинскому законодательству, ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, тогда как по польским законам максимальное наказание по аналогичным статьям может достигать десяти лет, передает «Радиоточка НСН».

