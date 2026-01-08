Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева

Польская прокуратура направила в Варшавский районный суд материалы по запросу украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, следует из сообщения радиостанции RFM24.

В надзорном ведомстве указали, что поддерживают просьбу Киева о выдаче задержанного. Одновременно следственные органы обратились в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде предварительного заключения.

Прокуратура Польши признала научные заслуги задержанного археолога Бутягина

Бутягин был задержан в первой половине декабря сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Основанием стало обвинение в проведении незаконных археологических работ.

Киев считает незаконным его участие в археологических экспедициях на территории Крыма. Согласно украинскому законодательству, ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, тогда как по польским законам максимальное наказание по аналогичным статьям может достигать десяти лет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЭкстрадицияПольшаУкраинаРоссияАрхеологи

