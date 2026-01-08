Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева
Польская прокуратура направила в Варшавский районный суд материалы по запросу украинской стороны об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, следует из сообщения радиостанции RFM24.
В надзорном ведомстве указали, что поддерживают просьбу Киева о выдаче задержанного. Одновременно следственные органы обратились в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде предварительного заключения.
Бутягин был задержан в первой половине декабря сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши. Основанием стало обвинение в проведении незаконных археологических работ.
Киев считает незаконным его участие в археологических экспедициях на территории Крыма. Согласно украинскому законодательству, ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы, тогда как по польским законам максимальное наказание по аналогичным статьям может достигать десяти лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польская прокуратура выступила за выдачу археолога Бутягина по запросу Киева
- Лукашенко рассказал о предложении США супруге Мадуро
- СМИ: Дмитриев был в Париже 7 января
- СМИ: США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч
- В Иране зафиксировали полное отключение интернета на фоне протестов
- Директор Кузьмина опроверг сообщения о плохом самочувствии певца
- Суд в США отказал Вайнштейну в новом разбирательстве
- Ространснадзор начал проверку после возврата рейса Utair из Дубая
- Лукашенко заявил о подкупе и предательстве при вывозе Мадуро из Венесуэлы
- СМИ: США могут признать новое правительство Венесуэлы для привлечения инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru