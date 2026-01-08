СМИ: Дмитриев был в Париже 7 января

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев мог посетить Париж 7 января — на следующий день после встречи так называемой «коалиции желающих», на которой обсуждались вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает французская газета Monde со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Дмитриева якобы видели в среду на улице Фобур-Сен-Оноре, где расположены резиденция президента Франции и посольство США. Газета указывает, что его появление в этом районе произошло сразу после прошедших накануне переговоров представителей «коалиции желающих» на высшем уровне.

Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК

Во встрече, состоявшейся 6 января в Париже, принимали участие, в частности, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Обсуждения касались возможных международных гарантий безопасности для Украины.

В Елисейском дворце заявили, что информация о визите Дмитриева в резиденцию президента Франции не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
