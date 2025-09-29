Россиянам объяснили, кому положено повышение зарплаты
Работники часто не знают о своих правах и не заявляют о них работодателю или суду, заявила НСН Екатерина Самраилова.
Индексация зарплат обязательна для работников бюджетных организаций, но они редко знают о своих правах, рассказал профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в разговоре с НСН.
Коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он заявил, что работники обязаны получать прибавки к зарплате ежегодно. Разовые премии не могут заменить регулярные повышения, добавил он. Об этом сообщает ТАСС. Самраилова не согласилась с депутатом.
«В трудовом законодательстве закреплено индексирование для работников бюджетных организаций. Для коммерческого сектора таких обязательств нет, если только они не прописаны в их уставе. Если по-честному, то повышение зарплаты зависит только от личности и индивидуальности самого руководителя. Она может происходить два раза в год в соответствии с индексом потребительских цен и официальными инфляционными показателями. Суммарно это рост даже не на 10%», — указала она.
Гаврилов также отметил, что суд обязан вставать на сторону обратившихся работников, но Самраилова посчитала такой исход нереалистичным.
«Люди не будут заниматься судебными тяжбами, поскольку они боятся потерять работу. Они сами не имеют правовой образованности и даже не знают, как сформулировать свои требования. Будут анализировать, а что у соседей, у тех, кто занимается тем же самым только у другого работодателя. Хотя мне кажется, что все трудовые конфликты, которые выносятся за рамки предприятия, решаются в судах в пользу труженика. У работников нет сил, знаний и денег, чтобы заниматься этим вопросом. Некоторые еще пытаются оспорить несправедливое увольнение, но вопрос неиндексации заработных плат никто не ставит», — заключила она.
Ранее Самраилова назвала НСН ключевую причину конфликтов между коллегами.
