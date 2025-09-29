Индексация зарплат обязательна для работников бюджетных организаций, но они редко знают о своих правах, рассказал профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в разговоре с НСН.



Коммерческие организации обязаны индексировать зарплату сотрудников, как и организации бюджетной сферы, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он заявил, что работники обязаны получать прибавки к зарплате ежегодно. Разовые премии не могут заменить регулярные повышения, добавил он. Об этом сообщает ТАСС. Самраилова не согласилась с депутатом.