Бывший белгородский вице-губернатор получил 20 лет за хищения на «зубах дракона»

Московский суд назначил 20 лет лишения свободы бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустему Зайнуллину по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений. Об этом 29 июля сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Дениса Брудова.

Следствие вменяло чиновнику получение взятки и растрату в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений («зубов дракона»), однако эпизод о мошенничестве из итогового обвинения исключили. Сам бывший вице-глава региона свою вину в инкриминируемых деяниях категорически не признал.

Хищения при строительстве «зубов дракона» в Белгородской области оцениваются в 1,8 млрд рублей

Кроме того, к 19 годам заключения приговорили экс-заместителя главы региона Владимира Базарова, а семеро других фигурантов получили сроки от 10 до 20 лет.

Уголовное дело в отношении Зайнуллина возбудили еще осенью 2025 года. Ранее представители Останкинского суда столицы уже удовлетворили иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с него ущерба на сумму свыше 924 миллиона рублей.

Ранее Хамовнический суд приговорил бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко к 9 годам и 9 месяцам колонии, которого также обвинили в хищениях при строительстве в регионе фортификаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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