Бывший белгородский вице-губернатор получил 20 лет за хищения на «зубах дракона»

Московский суд назначил 20 лет лишения свободы бывшему вице-губернатору Белгородской области Рустему Зайнуллину по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений. Об этом 29 июля сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката подсудимого Дениса Брудова.

Следствие вменяло чиновнику получение взятки и растрату в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений («зубов дракона»), однако эпизод о мошенничестве из итогового обвинения исключили. Сам бывший вице-глава региона свою вину в инкриминируемых деяниях категорически не признал.